Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Сола поднялась на 2-е место

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. По её итогам в общем зачёте произошли некоторые изменения.



Гонку выиграла норвежка Марте Рёйселанд. Она упрочила лидерство в общем зачёте, у неё 276 очков. На второе место поднялась в общем зачёте Анна Сола из Беларуси. Она заняла второе место в гонке преследования, у Солы теперь 238 очков. Всего на одно очко от неё отстаёт соотечественница Динара Алимбекова, которая ранее занимала второе место.

В топ-10 общего зачёта российских биатлонисток нет. Лучший результат пока у Ульяны Нигматуллиной, которая, набрав 135 очков, занимает 13-е место. На 17-м месте находится Кристина Резцова (114).

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 276.

2. Анна Сола (Беларусь) — 238

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 237

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 219

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 210

6. Ханна Эберг (Швеция) — 208

7. Денизе Херманн (Германия) — 194

8. Маркета Давидова (Чехия) — 193

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 175

10. Франциска Пройс (Германия) — 160…

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 135…

17. Кристина Резцова (Россия) — 114…

30. Светлана Миронова (Россия) — 64

32. Ирина Казакевич (Россия) — 63…

45. Валерия Васнецова (Россия) — 28…

59. Лариса Куклина (Россия) — 18.