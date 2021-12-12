Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Сола поднялась на 2-е место

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. По её итогам в общем зачёте произошли некоторые изменения.
Гонку выиграла норвежка Марте Рёйселанд. Она упрочила лидерство в общем зачёте, у неё 276 очков. На второе место поднялась в общем зачёте Анна Сола из Беларуси. Она заняла второе место в гонке преследования, у Солы теперь 238 очков. Всего на одно очко от неё отстаёт соотечественница Динара Алимбекова, которая ранее занимала второе место.
В топ-10 общего зачёта российских биатлонисток нет. Лучший результат пока у Ульяны Нигматуллиной, которая, набрав 135 очков, занимает 13-е место. На 17-м месте находится Кристина Резцова (114).
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 276.
2. Анна Сола (Беларусь) — 238
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 237
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 219
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 210
6. Ханна Эберг (Швеция) — 208
7. Денизе Херманн (Германия) — 194
8. Маркета Давидова (Чехия) — 193
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 175
10. Франциска Пройс (Германия) — 160…
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 135…
17. Кристина Резцова (Россия) — 114…
30. Светлана Миронова (Россия) — 64
32. Ирина Казакевич (Россия) — 63…
45. Валерия Васнецова (Россия) — 28…
59. Лариса Куклина (Россия) — 18.
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