Белорусская биатлонистка Сола отреагировала на серебро в гонке преследования

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сола уступила лишь норвежке Марте Рёйселанд.



«Конечно, немного обидно, что чуть-чуть не хватило. Но это спорт. Сегодня было очень тяжело бежать, поэтому рада второму месту. Всё-таки удалось остаться на подиуме — это для меня хороший результат. Я рада.



Если бы я была без штрафного круга, хотя бы одного, это была бы победа. Я бы знала, что отрыв 30 секунд, и это практически нереально отыграть. Но есть промахи, а золота нет. Что имеем, то имеем.



Мысли перед следующим этапом всё такие же. Я настроена на борьбу и буду делать всё от меня зависящее. Была проделана большая работа, поэтому моя задача сейчас — выложиться на сто процентов», — сказала Сола в интервью пресс-службе IBU.