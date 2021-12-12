Драчёв: Казакевич проходит гонки с запасом — пора попробовать Ирину в эстафете

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал результат гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонку выиграла норвежка Марте Рёйселанд, а лучшей среди россиянок стала Ирина Казакевич, она завершила соревнования на девятом месте.
«Казакевич возить на соревнования и дальше, рассматривать её до последнего момента. Где-то у Ирины не получается, но у неё очень высокий потенциал. Решение тренеров ставить Казакевич везде — правильное. Ирина уже проходит контактные гонки с хорошим запасом, пора ставить её в эстафету.
У Ирины был дисбаланс со стрельбой, но надо было дать ей возможность пройти несколько этапов. Видно, что у Казакевич есть прогресс. По тому же Гараничеву видно, что у того нет ни бега, ни стрельбы, а тут девушка старается и стремится находить пути решения проблемы. Важно найти ключик, чтобы пошёл результат. Кристина Резцова сейчас тоже на ходу. Видно, что она выглядит очень свежо, работает с большим рвением, есть хорошая скорость.
Нашим девушкам нужно немного улучшить качество, чтобы попадать в элиту биатлона. Сейчас очень важно, чтобы тренеры хорошо отработали январский сбор, дали спортсменкам возможность восстановиться и откататься. Впереди сложные этапы, а потом Олимпийские игры — всё это происходит в горах, на высоте, будет сложновато. Очень важно не перегрузить девчонок», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 12 декабря 2021
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