Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Рёйселанд обошла Солу

Сегодня, 16 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд.

Второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

Норвежка Марте Рёйселанд сместила представительницу Беларуси Анну Солу с первого места спринтерского зачёта, обойдя её на 1 балл.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Спринтерский зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 185.

2. Анна Сола (Беларусь) — 184.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 161.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 160.

5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 158.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 138.

7. Анаис Бескон (Франция) — 136.

8. Жюстин Бреза (Франция) — 126.

9. Линн Перссон (Швеция) — 115.

10. Анаис Шевалье (Франция) — 108...

17. Кристина Резцова (Россия) — 81...

21. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 65...

30. Ирина Казакевич (Россия) — 46...

33. Светлана Миронова (Россия) — 44...

38. Валерия Васнецова (Россия) — 32.