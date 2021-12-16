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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая, лидирует Швеция
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Женский зачёт Кубка наций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция) практически не изменился. Только сборная Норвегии вышла на третье место, на 11 очков опередив команду Германии.

Лидируют по-прежнему немецкие биатлонистки, вторыми идут француженки. Сборная России сохранила шестую позицию в Кубке наций.

Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала француженка Анаис Бескон, третьей – шведка Эльвира Эберг. Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла пятое место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 2800.
2. Франция – 2707.
3. Норвегия – 2572.
4. Германия – 2561.
5. Беларусь – 2524.
6. Россия – 2460.
7. Чехия – 2219.
8. Италия – 2096.
9. Украина – 2095.
10. Австрия – 1989.

Расписание Кубка мира по биатлону 2021-2022
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