Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая, лидирует Швеция

Женский зачёт Кубка наций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция) практически не изменился. Только сборная Норвегии вышла на третье место, на 11 очков опередив команду Германии.

Лидируют по-прежнему немецкие биатлонистки, вторыми идут француженки. Сборная России сохранила шестую позицию в Кубке наций.

Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала француженка Анаис Бескон, третьей – шведка Эльвира Эберг. Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла пятое место.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 2800.

2. Франция – 2707.

3. Норвегия – 2572.

4. Германия – 2561.

5. Беларусь – 2524.

6. Россия – 2460.

7. Чехия – 2219.

8. Италия – 2096.

9. Украина – 2095.

10. Австрия – 1989.