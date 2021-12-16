Зачёт Кубка наций среди женщин: Россия — шестая, лидирует Швеция
Поделиться
Женский зачёт Кубка наций после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Анси (Франция) практически не изменился. Только сборная Норвегии вышла на третье место, на 11 очков опередив команду Германии.
Лидируют по-прежнему немецкие биатлонистки, вторыми идут француженки. Сборная России сохранила шестую позицию в Кубке наций.
Напомним, победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала француженка Анаис Бескон, третьей – шведка Эльвира Эберг. Лучшая из россиянок Кристина Резцова заняла пятое место.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 2800.
2. Франция – 2707.
3. Норвегия – 2572.
4. Германия – 2561.
5. Беларусь – 2524.
6. Россия – 2460.
7. Чехия – 2219.
8. Италия – 2096.
9. Украина – 2095.
10. Австрия – 1989.
Комментарии
- 16 декабря 2021
-
19:32
-
19:29
-
19:23
-
19:18
-
19:14
-
19:03
-
18:55
-
18:43
-
18:32
-
18:12
-
18:08
-
18:01
-
18:01
-
17:56
-
17:48
-
17:47
-
17:42
-
17:40
-
17:36
-
17:34
-
17:24
-
17:19
-
17:12
-
16:37
-
16:35
-
16:33
-
16:16
-
16:15
-
14:36
-
14:11
-
14:03
-
13:00
-
11:00
-
09:56
-
09:43
Партнерский контент