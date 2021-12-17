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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, мужчины, общий зачёт, 17 декабря

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Латыпов поднялся в топ-5
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Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Серебряная награда позволила Латыпову подняться в топ-5 общего зачёта Кубка мира. Белорус Антон Смольский впервые в сезоне попал в топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 282.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 279.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 259.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 255.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 253.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 249.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 236.
8. Симон Детьё (Франция) — 208.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 195.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 183.
11. Александр Логинов (Россия) — 165…
29. Саид Каримулла Халили (Россия) — 90…
36. Даниил Серохвостов (Россия) — 67…
40. Василий Томшин (Россия) — 51.
41. Александр Поварницын (Россия) — 51...
61. Матвей Елисеев (Россия) — 11.

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