Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Латыпов поднялся в топ-5

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Серебряная награда позволила Латыпову подняться в топ-5 общего зачёта Кубка мира. Белорус Антон Смольский впервые в сезоне попал в топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 282.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 279.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 259.

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 255.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 253.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 249.

7. Тарьей Бё (Норвегия) — 236.

8. Симон Детьё (Франция) — 208.

9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 195.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 183.

11. Александр Логинов (Россия) — 165…

29. Саид Каримулла Халили (Россия) — 90…

36. Даниил Серохвостов (Россия) — 67…

40. Василий Томшин (Россия) — 51.

41. Александр Поварницын (Россия) — 51...

61. Матвей Елисеев (Россия) — 11.