Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Латыпов поднялся в топ-5

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё. Это золото стало для него первым в текущем сезоне Кубка мира.
Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.
Серебряная награда позволила Латыпову подняться в топ-5 общего зачёта Кубка мира. Белорус Антон Смольский впервые в сезоне попал в топ-10.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 282.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 279.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 259.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 255.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 253.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 249.
7. Тарьей Бё (Норвегия) — 236.
8. Симон Детьё (Франция) — 208.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 195.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 183.
11. Александр Логинов (Россия) — 165…
29. Саид Каримулла Халили (Россия) — 90…
36. Даниил Серохвостов (Россия) — 67…
40. Василий Томшин (Россия) — 51.
41. Александр Поварницын (Россия) — 51...
61. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
- 17 декабря 2021
-
19:56
-
19:34
-
19:29
-
19:15
-
19:11
-
19:11
-
18:58
-
18:56
-
18:53
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:45
-
18:39
-
18:36
-
18:33
-
18:32
-
18:30
-
18:27
-
18:21
-
18:16
-
18:14
-
18:13
-
18:12
-
18:10
-
18:06
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:52
-
17:49
-
17:44
-
17:38
-
17:38
-
17:33