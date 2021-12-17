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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, мужчины, зачёт спринтов, 17 декабря

Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Латыпов ворвался в топ-3
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Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Серебряная награда позволила Латыпову подняться в топ-3 спринтерского зачёта Кубка мира. Белорус Антон Смольский впервые в сезоне попал в топ-10 зачёта лучших спринтеров.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 179.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 171.
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 158.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 153.
5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 152.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 136.
7. Александр Логинов (Россия) — 131.
8. Тарьей Бё (Норвегия) — 129.
9. Йоханнес Кюн (Германия) — 109.
10. Антон Смольский (Беларусь) — 108...
28. Саид Каримулла Халили (Россия) — 54...
34. Даниил Серохвостов (Россия) — 41.
35. Александр Поварницын (Россия) — 40...
48. Василий Томшин (Россия) — 18.

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