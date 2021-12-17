Кубок мира по биатлону, спринтерский зачёт: Латыпов ворвался в топ-3

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершился мужской спринт на дистанции 10 км. Победу в нём одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё.

Второе место осталось за россиянином Эдуардом Латыповым, тройку сильнейших замкнул норвежец Филип Фьельд Андерсен.

Серебряная награда позволила Латыпову подняться в топ-3 спринтерского зачёта Кубка мира. Белорус Антон Смольский впервые в сезоне попал в топ-10 зачёта лучших спринтеров.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Спринтерский зачёт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 179.

2. Эмильен Жаклен (Франция) — 171.

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 158.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 153.

5. Йоханнес Бё (Норвегия) — 152.

6. Кентен Фийон Майе (Франция) — 136.

7. Александр Логинов (Россия) — 131.

8. Тарьей Бё (Норвегия) — 129.

9. Йоханнес Кюн (Германия) — 109.

10. Антон Смольский (Беларусь) — 108...

28. Саид Каримулла Халили (Россия) — 54...

34. Даниил Серохвостов (Россия) — 41.

35. Александр Поварницын (Россия) — 40...

48. Василий Томшин (Россия) — 18.