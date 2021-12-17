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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: сборная России приблизилась к Франции, лидирует Норвегия
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Мужская спринтерская гонка на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) не внесла изменений в зачёт Кубка наций. После золота Йоханнеса Бё и бронзы Филипа Фьельда Андерсена сборная Норвегии упрочила лидерство. Второе место сохранила команда Франции. Сборная России благодаря серебру Эдуарда Латыпова приблизилась к французам на 6 очков.

Напомним, серебро Латыпова – первая личная медаль России в кубковых гонках сезона-2021/2022. Все шесть представителей России вошли в топ-25 впервые за 9 лет.

В зачёт Кубка наций идут индивидуальная и спринтерская гонки, а также эстафеты.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 2976.
2. Франция – 2843.
3. Россия – 2662.
4. Германия – 2564.
5. Швеция – 2391.
6. Беларусь – 2271.
7. Италия – 2064.
8. Украина – 2063.
9. Канада – 1886.
10. Австрия – 1875.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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