Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Эльвира Эберг поднялась на второе место

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, в зачёте этой дисциплины поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, идёт 11-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 163.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 144.

3. Ханна Эберг (Швеция) — 126.

4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 104.

5. Анаис Бескон (Франция) — 101.

6. Анна Сола (Беларусь) — 101.

7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 97.

8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 94.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 80.

10. Денизе Херрман (Германия) — 73.

11. Кристина Резцова (Россия) — 71...

18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...

22. Светлана Миронова (Россия) — 58.

23. Ирина Казакевич (Россия) — 54...

44. Валерия Васнецова (Россия) — 13...

55. Лариса Куклина (Россия) — 5.