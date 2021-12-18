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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, зачёт гонок преследования

Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: Эльвира Эберг поднялась на второе место
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, в зачёте этой дисциплины поднялась на вторую строчку. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, идёт 11-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 163.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 144.
3. Ханна Эберг (Швеция) — 126.
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 104.
5. Анаис Бескон (Франция) — 101.
6. Анна Сола (Беларусь) — 101.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 97.
8. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 94.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 80.
10. Денизе Херрман (Германия) — 73.
11. Кристина Резцова (Россия) — 71...
18. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 63...
22. Светлана Миронова (Россия) — 58.
23. Ирина Казакевич (Россия) — 54...
44. Валерия Васнецова (Россия) — 13...
55. Лариса Куклина (Россия) — 5.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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