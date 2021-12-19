Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов, женщины: Резцова занимает третье место
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Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) прошёл первый масс-старт в сезоне-2021/2022 в рамках Кубка мира. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, второй финишировала представительница Франции Жулия Симон, третьей — россиянка Кристина Резцова.
Таким образом, призёры Анси и составили первую тройку в общем зачёте масс-стартов.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 60 баллов.
2. Жулия Симон (Франция) – 54.
3. Кристина Резцова (Россия) – 48.
4. Доротея Вирер (Италия) – 43.
5. Джессика Ислова (Чехия) – 40.
6. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 38.
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