Кубок мира по биатлону, зачёт масс-стартов, женщины: Резцова занимает третье место

Сегодня, 19 декабря, в Анси (Франция) прошёл первый масс-старт в сезоне-2021/2022 в рамках Кубка мира. Его победительницей стала 22-летняя шведка Эльвира Эберг, второй финишировала представительница Франции Жулия Симон, третьей — россиянка Кристина Резцова.

Таким образом, призёры Анси и составили первую тройку в общем зачёте масс-стартов.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт масс-стартов

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 60 баллов.

2. Жулия Симон (Франция) – 54.

3. Кристина Резцова (Россия) – 48.

4. Доротея Вирер (Италия) – 43.

5. Джессика Ислова (Чехия) – 40.

6. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 38.