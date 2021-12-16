Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 16 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 276.

2. Анна Сола (Беларусь) — 238.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 237.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 219.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 210.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 208.

7. Денизе Херманн (Германия) — 194.

8. Маркета Давидова (Чехия) — 193.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 175.

10. Франциска Пройс (Германия) — 160…

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 135…

17. Кристина Резцова (Россия) — 114…

30. Светлана Миронова (Россия) — 64

32. Ирина Казакевич (Россия) — 63…

45. Валерия Васнецова (Россия) — 28…

59. Лариса Куклина (Россия) — 18.