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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, женщины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 16 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.

В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 276.
2. Анна Сола (Беларусь) — 238.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 237.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 219.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 210.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 208.
7. Денизе Херманн (Германия) — 194.
8. Маркета Давидова (Чехия) — 193.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 175.
10. Франциска Пройс (Германия) — 160…
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 135…
17. Кристина Резцова (Россия) — 114…
30. Светлана Миронова (Россия) — 64
32. Ирина Казакевич (Россия) — 63…
45. Валерия Васнецова (Россия) — 28…
59. Лариса Куклина (Россия) — 18.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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