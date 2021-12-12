Белорусская биатлонистка Сола поздравила россиянок с серебром в эстафете

Белорусская биатлонистка Анна Сола отреагировала на успешное выступление российских спортсменок в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сборная России заняла второе место.



Сола опубликовала в «сториз» в «Инстаграме» коллаж с россиянками и написала: «Очень рада за вас. Вы — большие молодцы!»

Гонку выиграла сборная Швеции, бронзу завоевала команда Франции.



В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова. Резцова допустила два промаха на последнем огневом рубеже, но не дрогнула и принесла команде медаль. После финиша она приняла поздравления от партнёрш.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 13 минут и 52 секунды. Они допустили девять промахов и пробежали один штрафной круг. У российской команды 10 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 29,1 секунды.