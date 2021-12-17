Кубок мира по биатлону, мужчины, спринт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 17 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
В прямом эфире спринт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 250.
2. Эмильен Жаклен (Франция) — 243.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 225.
4. Кентен Фийон Майе (Франция) — 212.
5. Тарьей Бё (Норвегия) — 210.
6. Эдуард Латыпов (Россия) — 199.
7. Йоханнес Бё (Норвегия) — 189.
8. Симон Детьё (Франция) — 180.
9. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 155.
10. Фабьен Клод (Франция) — 150...
15. Александр Логинов (Россия) — 136…
31. Саид Каримулла Халили (Россия) — 60…
41. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
45. Василий Томшин (Россия) — 35...
51. Александр Поварницын (Россия) — 24...
60. Матвей Елисеев (Россия) — 11.
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