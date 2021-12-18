Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 18 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 15:00 мск.

В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 120.

2. Анна Сола (Беларусь) — 84.

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 84.

4. Ханна Эберг (Швеция) — 78.

5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 74.

6. Денизе Херрман (Германия) — 70.

7. Анаис Шевалье (Франция) — 67.

8. Анаис Бескон (Франция) — 63.

9. Маркета Давидова (Чехия) — 63.

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 61...

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 48...

17. Ирина Казакевич (Россия) — 41.

18. Кристина Резцова (Россия) — 39.

30. Светлана Миронова (Россия) — 24...

39. Валерия Васнецова (Россия) — 13...

46. Лариса Куклина (Россия) — 5.