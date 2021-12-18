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Кубок мира по биатлону 2021/2022, Анси, женщины: когда начнётся гонка преследования, по какому каналу смотреть

Биатлон, женщины, гонка преследования: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 18 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 15:00 мск.

В прямом эфире гонку преследования можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, норвежка Марте Рёйселанд. Участие в гонке примут пять россиянок: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 120.
2. Анна Сола (Беларусь) — 84.
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 84.
4. Ханна Эберг (Швеция) — 78.
5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 74.
6. Денизе Херрман (Германия) — 70.
7. Анаис Шевалье (Франция) — 67.
8. Анаис Бескон (Франция) — 63.
9. Маркета Давидова (Чехия) — 63.
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 61...
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 48...
17. Ирина Казакевич (Россия) — 41.
18. Кристина Резцова (Россия) — 39.
30. Светлана Миронова (Россия) — 24...
39. Валерия Васнецова (Россия) — 13...
46. Лариса Куклина (Россия) — 5.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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