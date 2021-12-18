Биатлон, Кубок мира: когда начнётся мужская гонка преследования, по какому каналу смотреть

Сегодня, 18 декабря, на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 17:00 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, норвежец Йоханнес Бё. Участие в гонке примут шесть россиян: Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Логинов, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов и Василий Томшин.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт гонок преследования
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 102.
1. Эмильен Жаклен (Франция) — 102.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 85.
4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 82.
5. Теро Сеппяля (Финляндия) — 74.
6. Антонен Гигонна (Франция) — 60.
7. Эдуард Латыпов (Россия) — 59.
7. Мартин Понсилуома (Швеция) — 59.
9. Симон Детьё (Франция) — 57.
9. Михал Крчмарж (Чехия) — 57.
11. Йоханнес Бё (Норвегия) — 57...
25. Александр Логинов (Россия) — 34.
26. Василий Томшин (Россия) — 33...
31. Карим Халили (Россия) — 22...
40. Александр Поварницын (Россия) — 11.
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