Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону на старте сезона?

В Хохфильцене (Австрия) завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Пока что у российских биатлонистов в активе три медали. Все они были добыты в эстафетах. Женщины выиграли серебро в Хохфильцене, а мужчины – бронзу. Кроме того, российские биатлонисты завоёвывали бронзу в эстафете в Эстерсунде.



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Следующий этап Кубка мира будет проходить в Анси (Франция). Программа этапа откроется 16 декабря.