Довольны ли вы результатами сборной России по биатлону на старте сезона?
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В Хохфильцене (Австрия) завершился третий этап Кубка мира по биатлону. Пока что у российских биатлонистов в активе три медали. Все они были добыты в эстафетах. Женщины выиграли серебро в Хохфильцене, а мужчины – бронзу. Кроме того, российские биатлонисты завоёвывали бронзу в эстафете в Эстерсунде.
В связи с результатами российской сборной «Чемпионат» проводит опрос. Довольны ли вы результатами сборной России на старте сезона?
Следующий этап Кубка мира будет проходить в Анси (Франция). Программа этапа откроется 16 декабря.
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