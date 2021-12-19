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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, масс-старт: когда начнётся гонка, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 19 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женский масс-старт на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:45 мск.

В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут четыре россиянки: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 379.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 327.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 305.
4. Анна Сола (Беларусь) — 291.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 289...
12. Кристина Резцова (Россия) — 186...
14. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 168...
25. Светлана Миронова (Россия) — 118...
29. Ирина Казакевич (Россия) — 100…
42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…
66. Лариса Куклина (Россия) — 18.

Календарь Кубка мира по биатлону 2021-2022
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