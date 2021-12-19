Кубок мира по биатлону, мужчины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть

Сегодня, 19 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится мужской масс-старт на 15 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 16:45 мск.



В прямом эфире масс-старт можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Участие в гонке примут пять россиян: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Александр Поварницын и Даниил Серохвостов.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 315.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 312.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 311.

4. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 307.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 307...

11. Александр Логинов (Россия) — 188…

21. Саид Каримулла Халили (Россия) — 124…

34. Даниил Серохвостов (Россия) — 83…

37. Александр Поварницын (Россия) — 80...

40. Василий Томшин (Россия) — 56...

63. Матвей Елисеев (Россия) — 11.