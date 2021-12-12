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Сола прокомментировала свои результаты, она занимает 2-е место в общем зачёте КМ

Сола прокомментировала свои результаты, она занимает 2-е место в общем зачёте КМ
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Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала свои результаты в нынешнем сезоне. Спортсменка занимает второе место в общем зачёте.

«Ещё весь сезон впереди, и этот сезон олимпийский. Сейчас делаю свою работу, как получается. Но главное, что я очень благодарна судьбе — меня окружают профессионалы своего дела! Причём, я осознаю, какая была проделана большая работа, чтобы их всех найти, собрать в одном коллективе!

Кстати, когда мы вышли на первую тренировку в Хохфильцене, то я сказала девчонкам — нахожусь в сказке! Тут такая красота, что аж дух захватывает!» — приводит слова Солы телеграм-канал «Референт Рая».

Сола сегодня, 12 декабря, стала серебряным призёром в гонке преследования в Хохфильцене.

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