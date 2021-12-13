Ольга Подчуфарова: бронхит и гайморит — ядерное комбо. Гонки для меня закончены

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала, что по состоянию здоровья больше не будет выступать в 2021 году. В ноябре спортсменка выступила на первом этапе Кубка России, заняв 18-е место в спринте и 17-е в гонке преследования.
«Бронхит + гайморит = ядерное комбо. И декабрь дома. Гонки в этом календарном году для меня закончены, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены. Моё стремительное температурное турне по России сегодня закончилось обследованием в Москве и любимым домашним диваном.
Спасибо всем, кто пишет и переживает. Как бы дальше всё ни сложилось, ёлка точно будет наряжена, а пилюли выпиты. Поживём — увидим», — написала Подчуфарова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ольги Подчуфаровой.
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