Екатерина Юрлова-Перхт обратилась к Ольге Подчуфаровой, рассказавшей о своей болезни

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на пост Ольги Подчуфаровой, рассказавшей о своей болезни.
Подчуфарова в своём «инстаграме» написала: «Бронхит + гайморит = ядерное комбо. И декабрь дома. Гонки в этом календарном году для меня закончены, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены». Юрлова-Перхт в комментарии обратилась к Ольге: «Внуч! Выздоравливай».
Фото: «Инстаграм» Ольги Подчуфаровой
17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира. Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.
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