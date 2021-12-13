Екатерина Юрлова-Перхт обратилась к Ольге Подчуфаровой, рассказавшей о своей болезни

Чемпионка мира в индивидуальной гонке, серебряный призёр чемпионата мира в масс-старте, российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отреагировала на пост Ольги Подчуфаровой, рассказавшей о своей болезни.

Подчуфарова в своём «инстаграме» написала: «Бронхит + гайморит = ядерное комбо. И декабрь дома. Гонки в этом календарном году для меня закончены, так толком и не начавшись, цели должны быть пересмотрены, акценты и приоритеты переставлены». Юрлова-Перхт в комментарии обратилась к Ольге: «Внуч! Выздоравливай».

Фото: «Инстаграм» Ольги Подчуфаровой

17 октября 2015 года Екатерина вышла замуж за массажиста сборной Австрии Йозефа Перхта и стала носить двойную фамилию — Юрлова-Перхт. 13 ноября 2016 года у супругов родилась дочь Кира. Юрлова-Перхт пропустила минувший сезон из-за беременности.