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Себастиан Самуэльссон: видел, как работал Латыпов на последнем круге. Это нечто выдающееся

Себастиан Самуэльссон: видел, как работал Латыпов на последнем круге. Это нечто выдающееся
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Олимпийский чемпион по биатлону Себастиан Самуэльссон прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Самуэльссон бежал последний этап за Швецию, которая заняла пятое место; третьей стала сборная России, за которую на последнем этапе бежал Эдуард Латыпов.

«Я доволен нашим выступлением сегодня, у нас в команде новый спортсмен – Мальте Стефанссон, — который бежал эстафету на Кубке мира впервые. Я впечатлён тем, как он справился со своим этапом. Благодаря этому я получил отличную стартовую позицию на последний этап с Россией и Германией в 20 секундах впереди меня.

Если бы у меня был идеальный день, возможно, я бы смог их догнать, но и Латыпов, и Наврат провели хорошую гонку. Я немного устал и не смог ничего сделать. Я видел, как работал Латыпов на последнем круге, думаю, это было что-то выдающееся», — приводит слова Самуэльссона «Лыжный спорт».

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