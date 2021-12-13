«Бессмыслица». Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира

Тренер сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубер Каас раскритиковал Международный союз биатлонистов за принятый несколько сезонов назад новый подход к расписанию гонок на этапах Кубка мира.
Ранее в IBU постановили, что мужская и женская эстафеты должны проходить в отдельные дни. Это привело к тому, что либо у мужчин, либо у женщин между спринтом и гонкой преследования проходит эстафета. Именно это и не понравилось тренеру.
«Мы считаем, что это бессмыслица. Но мы обязаны сделать всё, что в наших силах.
То, что гонка преследования может проходить после эстафеты, где участвуют не все спортсмены, — это нечто особенное. Но так и есть. Бывает, что на старт гонки преследования у нас выходит шесть спортсменов, так что некоторым приходится ждать лишний день (из-за эстафеты, где всего четыре участника. — Прим. «Чемпионата»). Вполне можно было бы проводить обе эстафеты в один день», — приводит слова Кааса NRK.
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