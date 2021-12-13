Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В IBU отреагировали на критику расписания гонок со стороны тренера сборной Норвегии

В IBU отреагировали на критику расписания гонок со стороны тренера сборной Норвегии
Комментарии

Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубера Кааса, которому не понравился принятый несколько сезонов назад новый подход к расписанию гонок на этапах Кубка мира.

Ранее в IBU постановили, что мужская и женская эстафеты должны проходить в отдельные дни. Это привело к тому, что либо у мужчин, либо у женщин между спринтом и гонкой преследования проходит эстафета. Именно это и не понравилось тренеру.

«Мы в IBU этого не хотим. Это требование телекомпаний. Спорта так много, что просто нет места для двух эстафет в один день. Этот вид занимает много времени», — приводит слова Феликса Биттерлинга норвежское издание NRK.

Новость по теме
«Бессмыслица». Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира
Поделиться
Теги Биатлон Кубок мира IBU •••

Заглавное фото: Stanko Gruden//Getty Image

Источник: NRK

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021