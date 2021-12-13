В IBU отреагировали на критику расписания гонок со стороны тренера сборной Норвегии
Поделиться
Спортивный директор Международного союза биатлонистов (IBU) Феликс Биттерлинг отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Сверре Хубера Кааса, которому не понравился принятый несколько сезонов назад новый подход к расписанию гонок на этапах Кубка мира.
Ранее в IBU постановили, что мужская и женская эстафеты должны проходить в отдельные дни. Это привело к тому, что либо у мужчин, либо у женщин между спринтом и гонкой преследования проходит эстафета. Именно это и не понравилось тренеру.
«Мы в IBU этого не хотим. Это требование телекомпаний. Спорта так много, что просто нет места для двух эстафет в один день. Этот вид занимает много времени», — приводит слова Феликса Биттерлинга норвежское издание NRK.
Новость по теме«Бессмыслица». Тренер сборной Норвегии раскритиковал IBU за расписание гонок на Кубке мира
Комментарии
- 13 декабря 2021
-
10:50
-
10:46
-
09:32
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
07:25
-
03:44
-
00:12
- 12 декабря 2021
-
23:35
-
23:26
-
22:01
-
21:37
-
20:24
-
19:56
-
19:41
-
19:34
-
19:03
-
18:51
-
17:39
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:41
-
16:27
-
16:21
-
16:10
-
16:03
-
16:01
-
15:56
-
15:55
-
15:51
-
15:49
Партнерский контент