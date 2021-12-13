Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Латыпов и Нигматуллина лидируют в обновлённом рейтинге СБР

Латыпов и Нигматуллина лидируют в обновлённом рейтинге СБР
Комментарии

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённые рейтинги спортсменов. Таблица была обновлена после этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

В мужском рейтинге лидирует Эдуард Латыпов, который заметно опережает Александра Логинова по набранным баллам. У женщин первое место занимает Ульяна Нигматуллина, а второе — Кристина Резцова.

Рейтинг СБР от 13 декабря. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 541
2. Александр Логинов (Тюменская область) – 401
3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 369
4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304
5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 301
6. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 296
7. Карим Халили (Москва) – 272
8. Михаил Первушин (Московская область) – 252
9. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) – 241
10. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) – 238

Рейтинг СБР от 13 декабря. Женщины

1. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика) – 419
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 382
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 338
5. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 287
6. Светлана Миронова (Свердловская область) – 258
7. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 254
8. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – 237
9. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 222
10. Антонина Кирсанова (Свердловская область) – 221

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021