Латыпов и Нигматуллина лидируют в обновлённом рейтинге СБР

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённые рейтинги спортсменов. Таблица была обновлена после этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).



В мужском рейтинге лидирует Эдуард Латыпов, который заметно опережает Александра Логинова по набранным баллам. У женщин первое место занимает Ульяна Нигматуллина, а второе — Кристина Резцова.



Рейтинг СБР от 13 декабря. Мужчины

1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 541

2. Александр Логинов (Тюменская область) – 401

3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 369

4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304

5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 301

6. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 296

7. Карим Халили (Москва) – 272

8. Михаил Первушин (Московская область) – 252

9. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) – 241

10. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) – 238

Рейтинг СБР от 13 декабря. Женщины

1. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика) – 419

2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 382

3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367

4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 338

5. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 287

6. Светлана Миронова (Свердловская область) – 258

7. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 254

8. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – 237

9. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 222

10. Антонина Кирсанова (Свердловская область) – 221