Латыпов и Нигматуллина лидируют в обновлённом рейтинге СБР

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал обновлённые рейтинги спортсменов. Таблица была обновлена после этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
В мужском рейтинге лидирует Эдуард Латыпов, который заметно опережает Александра Логинова по набранным баллам. У женщин первое место занимает Ульяна Нигматуллина, а второе — Кристина Резцова.
Рейтинг СБР от 13 декабря. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 541
2. Александр Логинов (Тюменская область) – 401
3. Василий Томшин (Санкт-Петербург) – 369
4. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 304
5. Александр Поварницын (Удмуртская Республика) – 301
6. Дмитрий Иванов (ХМАО-Югра) – 296
7. Карим Халили (Москва) – 272
8. Михаил Первушин (Московская область) – 252
9. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) – 241
10. Михаил Бурундуков (ХМАО-Югра) – 238
Рейтинг СБР от 13 декабря. Женщины
1. Ульяна Нигматуллина (Удмуртская Республика) – 419
2. Кристина Резцова (ХМАО-Югра) – 382
3. Анастасия Шевченко (Свердловская область) – 367
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 338
5. Анастасия Егорова (Мурманская область) – 287
6. Светлана Миронова (Свердловская область) – 258
7. Маргарита Васильева (Красноярский край) – 254
8. Ольга Мощенкова (Тюменская область) – 237
9. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 222
10. Антонина Кирсанова (Свердловская область) – 221
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