Вольфганг Пихлер оценил слова Михаила Шашилова о женской сборной России и дал ему совет

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер оценил слова Михаила Шашилова, который ныне занимает соответствующий пост, и дал ему совет. Ранее Шашилов дал понять, что порой он жалеет, что согласился стать тренером национальной команды.

«Прекрасно его понимаю. Быть тренером сборной, работая у вас в стране, — тяжёлое испытание. Независимо от того, как идёт тренировочный процесс и что делаешь ты сам, окружающие всегда выступают против, по всем вопросам. Помню, на одном из этапов Кубка мира у нас пять спортсменок вошли в «пятнашку». Я был страшно доволен. Но первым, что услышал, был вопрос: «Почему вы не выиграли?»

То же самое, полагаю, сейчас переживает Шашилов. Мы не слишком хорошо знакомы, но я, можно сказать, на его стороне. Хотя предпочёл бы, чтобы на его стороне было руководство СБР во главе с Виктором Майгуровым. Нельзя разбрасываться тренерами. Особенно теми, кто так сильно предан своему делу. Человек, который стоит во главе команды, обязательно должен чувствовать поддержку. Иначе очень быстро можно прийти к тому, что желающих работать с национальной сборной окажется гораздо меньше, чем нужно», — приводит слова Пихлера «RT на русском».

По словам Пихлера, Шашилову не стоит сейчас «дёргать» российских биатлонисток, нужно дать им спокойно работать.

«Парни по-настоящему хороши, а девочек, как мне кажется, важно просто не дёргать, дать им возможность спокойно работать. Очень тяжело сохранять нервное равновесие, когда каждый уик-энд на голову выливаются ушаты критики», — сказал он.