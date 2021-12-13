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Йоханнес Бё: изо всех сил стараюсь быть совершенно обычным папой

Йоханнес Бё: изо всех сил стараюсь быть совершенно обычным папой
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Олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о трудностях совмещения роли профессионального спортсмена и родителя.

Йоханнес и его девушка Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился первенец Густав.

«Думаю, дома мне удаётся быть в минимальной степени биатлонистом. Я изо всех сил стараюсь быть совершенно обычным человеком, обычным хорошим папой, который помогает и немного снижает нагрузку на Хедду. Я действительно думаю об этом, когда приезжаю домой – что я должен сделать как можно больше, чтобы у Хедды было больше свободного времени.

Хочу я этого или нет, но, думаю, биатлон меня немного обременяет. Семья превыше всего, и мне легко говорить это: в спорте я испытал практически всё. Я стараюсь как могу охватить всё и всех. Как отец малыша, муж и профессиональный спортсмен. Меня немного мучает совесть из-за того, что я ничего не достигаю на 100%. Но мы должны не забывать заботиться друг о друге», — приводит слова Бё TV2.

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