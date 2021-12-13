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Жена Бё: Йоханнеса не было дома, когда сын научился ходить

Жена Бё: Йоханнеса не было дома, когда сын научился ходить
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Жена норвежского биатлониста Йоханнеса Бё Хедда рассказала, как карьера мужа влияет на его общение с сыном.

Йоханнес и Хедда поженились в 2018 году, в январе 2020 года у пары появился первенец Густав.

«Тяжело видеть, как ребёнок по тебе скучает. Он кое-что упускает. Он не любит это признавать, но Густав научился ходить, пока его не было дома. И когда Густаву исполнился год, Йоханнеса не было. Он бежал на Кубке мира и выиграл. Так что он передал привет, можно сказать», — приводит слова Хедды TV2.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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