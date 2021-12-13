Стал известен состав сборной Франции на домашний этап Кубка мира в Анси

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составами на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря. В программе соревнований: спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.

Состав команд кардинально не изменился, лишь добавились Каролин Коломбо и Эрик Перро с Кубка IBU.

Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Хлоя Шевалье, Жюли Симон и Каролин Коломбо.

Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен и Эрик Перро.

Отметим, что после трёх этапов КМ сборная Франции занимает третье место в неофициальном медальном зачёте. В активе французов 13 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых. При этом в Кубке наций и женская, и мужская команды являются вице-лидерами.