Стал известен состав сборной Франции на домашний этап Кубка мира в Анси

Тренерский штаб сборной Франции по биатлону определился с составами на четвёртый этап Кубка мира, который пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря. В программе соревнований: спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.
Состав команд кардинально не изменился, лишь добавились Каролин Коломбо и Эрик Перро с Кубка IBU.
Женщины: Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Хлоя Шевалье, Жюли Симон и Каролин Коломбо.
Мужчины: Фабьен Клод, Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен и Эрик Перро.
Отметим, что после трёх этапов КМ сборная Франции занимает третье место в неофициальном медальном зачёте. В активе французов 13 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых. При этом в Кубке наций и женская, и мужская команды являются вице-лидерами.
- 13 декабря 2021
-
21:54
-
19:05
-
18:05
-
15:38
-
15:30
-
13:17
-
13:05
-
13:00
-
10:50
-
10:46
-
09:32
-
09:04
-
09:01
-
09:00
-
09:00
-
08:32
-
07:25
-
03:44
-
00:12
- 12 декабря 2021
-
23:35
-
23:26
-
22:01
-
21:37
-
20:24
-
19:56
-
19:41
-
19:34
-
19:03
-
18:51
-
17:39
-
17:18
-
17:12
-
17:10
-
16:41
-
16:27