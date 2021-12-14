Ярошенко объяснил, зачем Куклину оставили в сборной России, несмотря на провал в спринте

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко объяснил, почему, по его мнению, Ларису Куклину не стали отчислять из сборной России, несмотря на то что на этапе Кубка мира в Хохфильцене спортсменка заняла лишь 64-е место и не попала в гонку преследования.
«Я думаю, что этому человеку тренеры просто дают возможность проявить себя ещё раз, чтобы не было взаимных претензии. У Ларисы на Кубке мира, к сожалению, ушла стрельба. А она уходит в двух случаях: когда пора заканчивать карьеру либо уже плохая форма. Мало спортсменов, которые, будучи в плохой форме, умудряются стрелять без штрафа.
На кого её объективно можно было бы поменять? На Сливко? Её в горы сейчас тащить какой смысл? Ну привезут её, она там плохо выступит, и скажут «вот, Вика ничего не может» и так далее. В очередной раз закопать девчонку? Нелогично. А Куклина готовится планомерно. Да, она не бежала эстафету, отдохнёт. Возможно, даже улучшится самочувствие», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».
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