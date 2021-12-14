Тренер объяснила, почему биатлонистки игнорируют Кубок России

Тренер сборной Красноярского края по биатлону Людмила Панова объяснила, почему спортсменки не желают заявляться на этапы Кубка России. На последнем этапе Кубка России эстафету отменили, а в личных гонках выступали 30 биатлонисток.
«Во многих регионах проблемы с финансированием. Поэтому они ездят только на основные старты: «Ижевскую винтовку» и чемпионат России. Кубок России особо ничего не дает. Проходные старты, не более того. Тренерам и спортсменам он интересен, местным министерствам спорта — вообще нет.
Многим регионам дают квоту: три мальчика плюс три девочки. Взрослые или юниоры — не важно. Ну, люди выворачиваются как могут. Кто-то ездит за свой счёт, кто-то пытается найти спонсоров, но это почти нереально. Ну и в целом набрать биатлонную команду по нынешним временам очень сложно. Особенно взрослую и из девочек.
Если ты не попал во взрослую сборную, единственная возможность не сидеть у родителей на шее — это ставка спортсмена-инструктора. У нас в регионе все спортсмены сидят на этих ставках. Но в некоторых регионах такой возможности нет. И получается, что если ребята ещё могут устроиться в органы, в тот же ЦСКА, и там получать какую-то поддержку, то у девочек вообще без вариантов», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».
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