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Тренер объяснила, почему биатлонистки игнорируют Кубок России

Тренер объяснила, почему биатлонистки игнорируют Кубок России
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Тренер сборной Красноярского края по биатлону Людмила Панова объяснила, почему спортсменки не желают заявляться на этапы Кубка России. На последнем этапе Кубка России эстафету отменили, а в личных гонках выступали 30 биатлонисток.

«Во многих регионах проблемы с финансированием. Поэтому они ездят только на основные старты: «Ижевскую винтовку» и чемпионат России. Кубок России особо ничего не дает. Проходные старты, не более того. Тренерам и спортсменам он интересен, местным министерствам спорта — вообще нет.

Многим регионам дают квоту: три мальчика плюс три девочки. Взрослые или юниоры — не важно. Ну, люди выворачиваются как могут. Кто-то ездит за свой счёт, кто-то пытается найти спонсоров, но это почти нереально. Ну и в целом набрать биатлонную команду по нынешним временам очень сложно. Особенно взрослую и из девочек.

Если ты не попал во взрослую сборную, единственная возможность не сидеть у родителей на шее — это ставка спортсмена-инструктора. У нас в регионе все спортсмены сидят на этих ставках. Но в некоторых регионах такой возможности нет. И получается, что если ребята ещё могут устроиться в органы, в тот же ЦСКА, и там получать какую-то поддержку, то у девочек вообще без вариантов», — приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

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