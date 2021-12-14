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Кристина Резцова назвала причину поражения России от Швеции в эстафете в Хохфильцене

Кристина Резцова назвала причину поражения России от Швеции в эстафете в Хохфильцене
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Биатлонистка сборной России Кристина Резцова объяснила, почему, по её мнению, национальная команда заняла второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Резцова бежала на последнем этапе.

По мнению Кристины, шведки оказались лучше готовы физически.

«Я не думаю, что нам нужно больше тренироваться. Просто сейчас шведки находятся в лучшей физической форме, чем мы. Но у каждого пик формы бывает в разное время. Я надеюсь, что наш пик придётся на Олимпиаду и мы сможем бороться с норвежками, француженками, шведками и побеждать их», — приводит слова Резцовой Metaratings.

Напомним, российская команда, за которую, помимо Резцовой, выступили Валерия Васнецова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, отстала от Швеции, у которой был один штрафной круг, почти на полминуты.

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