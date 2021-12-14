Алимбекова призналась, что испытывала проблемы со здоровьем перед пасьютом, где стала 4-й

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова рассказала, какие проблемы испытывала перед стартом в гонке преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Алимбекова финишировала четвёртой. Ранее она пропустила эстафетную гонку по состоянию здоровья.

«Если честно, то в субботу к вечеру мне стало только хуже. Но никакой замены уже быть не могло, и я начала себя настраивать на старт, чтобы выйти и сделать свою работу. Заодно стала обдумывать стратегию, приняв решение ни за кем не рваться, никуда с первых кругов не лететь. Главное — справиться со стрельбой.

Определившись с планом на гонку, я даже немного успокоилась. Утром в воскресенье, конечно, горло ещё допекало, но, в принципе, решение участвовать в гонке приняла фактически накануне. В конце концов, ничего критичного, и, надеюсь, сейчас мы с доктором быстро решим эту проблему. Такие эксцессы — обыденное дело для зимников», — приводит слова Алимбековой Sputnik Беларусь.