Антон Смольский: прошедшие старты в Хохфильцене — новый этап в моей карьере

24-летний белорусский биатлонист Антон Смольский оценил своё выступление на третьем этапе Кубка мира – 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия). Смольский занял третье место в спринтерской гонке, не допустив ни одного промаха, и стал шестым в пасьюте. Также Антон выступил в роли финишёра в эстафете, где сборная Беларуси заняла шестое место.

«Безусловно, прошедшие старты в Хохфильцене — новый этап в моей карьере. Рад быть 11-м в общем зачёте Кубка мира. Надеюсь, в Ле Гран-Борнане позицию не только удастся сохранить, но и улучшить», — приводит слова Смольского Sputnik Беларусь.

Следующий этап КМ пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря. В программе соревнований спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.