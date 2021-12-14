Антон Смольский: прошедшие старты в Хохфильцене — новый этап в моей карьере
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24-летний белорусский биатлонист Антон Смольский оценил своё выступление на третьем этапе Кубка мира – 2021/2022 в Хохфильцене (Австрия). Смольский занял третье место в спринтерской гонке, не допустив ни одного промаха, и стал шестым в пасьюте. Также Антон выступил в роли финишёра в эстафете, где сборная Беларуси заняла шестое место.
«Безусловно, прошедшие старты в Хохфильцене — новый этап в моей карьере. Рад быть 11-м в общем зачёте Кубка мира. Надеюсь, в Ле Гран-Борнане позицию не только удастся сохранить, но и улучшить», — приводит слова Смольского Sputnik Беларусь.
Следующий этап КМ пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря. В программе соревнований спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.
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