Тренер женской сборной Беларуси оценил выступление подопечных на этапе КМ в Хохфильцене

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков оценил выступление подопечных на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Белоруска Анна Сола завоевала золото в спринте и серебро в гонке преследования, Динара Алимбекова дважды заезжала в топ-8. В эстафете Беларусь без Алимбековой заняла 9-е место.
«В первую очередь радует стабильность лидеров команды — Анны Сола и Динары Алимбековой, но немного настораживает, что Лена и Ира Кручинкины не могут найти свой ритм стрельбы. Тот, что позволил бы им даже в не лучшем состоянии занимать более высокие места.
Между тем, Ирина Лещенко, как я и говорил раньше, от старта к старту будет добавлять. И, конечно, нам есть над чем поработать в период между соревновательными триместрами. Кому-то надо будет дать отдохнуть, а кому-то, напротив, активно поработать над отдельными компонентами. Как в стрельбе, так и в технике лыжного хода», — приводит слова Рыженкова Sputnik Беларусь.
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