Объявлено новое место проведения «Рождественской гонки»

«Рождественская гонка», которая изначально должна была состояться на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, пройдёт в Рупольдинге. Об этом сообщает Chiemgau24. Дата осталась прежней: 28 декабря.
Ранее организаторы «Рождественской гонки» объявили, что Гельзенкирхен не сможет принять соревнования в 2021 году из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса.
«Мы все с нетерпением ждали возвращения на «Шальке» этой зимой. Но я очень благодарен за то, что «Рождественская гонка» снова может состояться в Рупольдинге. Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по ТВ интересные соревнования», — сказал глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франц Штайнле.
Ранее сообщалось, что Россию в «Рождественской гонке» представят действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова).
Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.
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