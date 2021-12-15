Объявлено новое место проведения «Рождественской гонки»

«Рождественская гонка», которая изначально должна была состояться на стадионе футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене, пройдёт в Рупольдинге. Об этом сообщает Chiemgau24. Дата осталась прежней: 28 декабря.

Ранее организаторы «Рождественской гонки» объявили, что Гельзенкирхен не сможет принять соревнования в 2021 году из-за неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавируса.

«Мы все с нетерпением ждали возвращения на «Шальке» этой зимой. Но я очень благодарен за то, что «Рождественская гонка» снова может состояться в Рупольдинге. Поклонники биатлона могут рассчитывать, что увидят по ТВ интересные соревнования», — сказал глава Ассоциации лыжных видов спорта Германии Франц Штайнле.

Ранее сообщалось, что Россию в «Рождественской гонке» представят действующие чемпионы Матвей Елисеев и Евгения Буртасова (в девичестве — Павлова).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.