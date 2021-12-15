Михаил Шашилов: ко всем одинаково отношусь — что Миронова, что Резцова

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после серебра подопечных в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене заявил, что у него нет любимых спортсменок в команде.
«После эстафеты Хохфильцена с каждой в двух словах переговорили, собрания не было. Молодцы.
Сказал ли, что все они одинаковые, об уровне спортсменок? Нет, имеется в виду, что я к ним всем одинаково отношусь. Что Миронова, что Резцова. Нет ли разделения? Его и не должно быть.
Что по Сливко? Читайте принципы отбора. Лидер Кубка России напрямую заходит на Кубок IBU, всё просто. Второй в КР никуда не попадает, всё, сезон закончен. И Сливко в январе спокойно едет на Кубок IBU, а там, если два раза попадает в призы — переходит в основу, на Кубок мира», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Анси (Франция) с 16 по 19 декабря.
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