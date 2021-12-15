Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в спринте на этапе КМ в Анси

Опубликован старт-лист женской спринтерской гонки, которая пройдёт в Анси (Франция) в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022. В спринте примут участие шесть российских биатлонисток: Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Лариса Куклина. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

Старт-лист. 4-й этап Кубка мира. Анси. Спринт. Женщины.

5. Анна Сола (Беларусь)

10. Тириль Экхофф (Норвегия)

12. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

17. Ханна Эберг (Швеция)

20. Эльвира Эберг (Швеция)

24. Динара Алимбекова (Беларусь)

26. Кристина Резцова (Россия)

32. Марте Рёйселанд (Норвегия)

34. Ирина Казакевич (Россия)

44. Валерия Васнецова (Россия)

49. Ульяна Нигматуллина (Россия)

60. Доротея Вирер (Италия)

63. Светлана Миронова (Россия)

94. Лариса Куклина (Россия).