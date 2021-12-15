Тарьей Бё — о стадионе в Анси: думал, его назовут в честь одного французского спортсмена
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Олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, норвежец Тарьей Бё пошутил в «Инстаграме» над названием здания на стадионе в Анси (Франция), где завтра, 16 декабря, стартует четвёртый этап Кубка мира – 2021/2022. В программе соревнований: спринтерские гонки, пасьюты и масс-старты.
«Я думал, вы назовёте здание стадиона в честь одного французского спортсмена», — написал старший Бё в своём «инстаграме», добавив «Большое спасибо» на французском языке.
Публикация доступна в «инстаграме» Тарьея Бё.
На пост отреагировал аккаунт Международного союза биатлонистов. «Allez le Boe», — написали IBU в комментариях, добавив эмодзи «смех». Также на фото отреагировал французский биатлонист Фабьен Клод. «Потрясающе», — написал он.
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