Максим Цветков: почти 3 года прошло с последних международных стартов

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Максим Цветков опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото из Обертиллиаха (Австрия), где он выступит в составе национальной команды на этапе Кубка IBU.

Завтра, 16 декабря, Цветков стартует в индивидуальной гонке.

«Почти 3 года прошло с последних международных стартов. Завтра выхожу на старт Кубка IBU, пятая стартовая позиция с конца», – подписал снимок Цветков.

Фото можно посмотреть на странице Максима Цветкова в «Инстаграме».

Цветков стартует под 114-м номером. Ранее на дистанцию уйдут Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов и Матвей Елисеев.

Единственную личную победу на этапах Кубка мира Цветков одержал 25 марта 2018 года в последней гонке сезона в Тюмени.