Дмитрий Губерниев обратился к Максиму Цветкову, который выступит на этапе Кубка IBU
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к российскому биатлонисту Максиму Цветкову, который сегодня, 16 декабря, выйдет на старт индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе. Чемпион мира 2017 года в эстафете ранее опубликовал пост в своём «инстаграме», написав: «Почти 3 года прошло с последних международных стартов. Завтра выхожу на старт Кубка IBU, пятая стартовая позиция с конца».
Губерниев прокомментировал сообщение Максима: «Верим в тебя, чемпион». Пресс-служба Союза биатлонистов России добавила: «Удачи».
Гонка начнётся в 16:00 мск. Цветков стартует под 114-м номером. Ранее на дистанцию уйдут Никита Поршнев, Евгений Гараничев, Антон Бабиков, Ильназ Мухамедзянов и Матвей Елисеев.
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