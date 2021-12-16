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Три российские биатлонистки вошли в топ-10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Три российские биатлонистки вошли в топ-10 в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
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Шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место заняла немка Франциска Хильдебранд. Тройку призёров замкнула норвежка Марте Крокстад Йохансен. Лучшая из россиянок, Евгения Буртасова, стала пятой. В топ-10 также вошли Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах (Австрия)
Индивидуальная гонка. Женщины
1. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 43.44,4 (0).
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — +5,7 (1).
3. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — +35,7 (0).
4. Валентина Семеренко (Украина) — +44,1 (1).
5. Евгения Буртасова (Россия) — +1.03,0 (1).
6. Анастасия Гореева (Россия) — +1.29,4 (2)...
9. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.54,7 (1)...
23. Тамара Дербушева (Россия) — +3.55,4 (3)...
29. Екатерина Носкова (Россия) — +4.23,8 (5)...
47. Наталья Гербулова (Россия) — +5.27,9 (5).

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
16 декабря 2021, четверг. 12:30 МСК
Окончено
1
Элизабет Хёгберг
Швеция
43:44.4
2
Франциска Хильдебранд
Германия
+5.7
3
Марте Крокстад Йохансен
Норвегия
+35.7
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