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Анастасия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка IBU, Евгения Буртасова — 7-я

Анастасия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка IBU, Евгения Буртасова — 7-я
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко, занявшая девятое место в индивидуальной гонке в Обертиллиахе (Австрия), сохранила первое место в общем зачёте Кубка IBU. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.

Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт
1. Анастасия Шевченко (Россия) – 292.
2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 270.
3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 232.
4. Пола Боте (Франция) — 232.
5. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 226...
7. Евгения Буртасова (Россия) – 194...
14. Екатерина Носкова (Россия) – 125.
15. Наталья Гербулова (Россия) – 124.
16. Анастасия Гореева (Россия) – 124...
47. Тамара Дербушева (Россия) — 41.

Победительницей индивидуальной гонки стала шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг.

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