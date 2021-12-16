Анастасия Шевченко лидирует в общем зачёте Кубка IBU, Евгения Буртасова — 7-я

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко, занявшая девятое место в индивидуальной гонке в Обертиллиахе (Австрия), сохранила первое место в общем зачёте Кубка IBU. В топ-10 также входит россиянка Евгения Буртасова.



Биатлон. Кубок IBU. Женщины. Общий зачёт

1. Анастасия Шевченко (Россия) – 292.

2. Франциска Хильдебранд (Германия) — 270.

3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 232.

4. Пола Боте (Франция) — 232.

5. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 226...

7. Евгения Буртасова (Россия) – 194...

14. Екатерина Носкова (Россия) – 125.

15. Наталья Гербулова (Россия) – 124.

16. Анастасия Гореева (Россия) – 124...

47. Тамара Дербушева (Россия) — 41.

Победительницей индивидуальной гонки стала шведская биатлонистка Элизабет Хёгберг.