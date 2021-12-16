Вольфганг Пихлер поставил мужскую сборную России по биатлону на третье место по силе
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Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер высказал мнение, что мужская сборная России является третьей в мире по силе (вместе со Швецией), уступая лишь Норвегии и Франции.
«Мужская команда у вас действительно очень сильная. Наверное, делит третье место со Швецией после Норвегии и Франции, но при этом россияне способны обыгрывать норвежцев в эстафете.
Логинов, мне кажется, сейчас не в лучшей форме, но при этом я думаю, что на Олимпиаде он может быть очень хорош. Пока меня разочаровывает его стрельба, но у него есть время её наладить, просто нужно успокоиться», — приводит слова Пихлера Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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