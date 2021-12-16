Вольфганг Пихлер поставил мужскую сборную России по биатлону на третье место по силе

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер высказал мнение, что мужская сборная России является третьей в мире по силе (вместе со Швецией), уступая лишь Норвегии и Франции.

«Мужская команда у вас действительно очень сильная. Наверное, делит третье место со Швецией после Норвегии и Франции, но при этом россияне способны обыгрывать норвежцев в эстафете.

Логинов, мне кажется, сейчас не в лучшей форме, но при этом я думаю, что на Олимпиаде он может быть очень хорош. Пока меня разочаровывает его стрельба, но у него есть время её наладить, просто нужно успокоиться», — приводит слова Пихлера Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.