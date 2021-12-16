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Вольфганг Пихлер назвал проблему женской сборной России по биатлону

Вольфганг Пихлер назвал проблему женской сборной России по биатлону
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Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер рассказал, в чём, по его мнению, заключается проблема женской национальной команды. По словам Пихлера, в женской сборной России отсутствует явный лидер.

«Что касается женской сборной, то они стараются и делают всё, что могут, но проблема в том, что у них нет лидера. Когда у вас есть топ-спортсмен, то и остальным проще за ним тянуться и прогрессировать.

Но всё равно ситуация не так плоха, как у вас любят говорить. В эстафете девушки попали на подиум, а в преследовании смотрелись неплохо. Наблюдается прогресс», — приводит слова Вольфганга Пихлера Metaratings.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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