Вольфганг Пихлер назвал проблему женской сборной России по биатлону
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Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону, немецкий специалист Вольфганг Пихлер рассказал, в чём, по его мнению, заключается проблема женской национальной команды. По словам Пихлера, в женской сборной России отсутствует явный лидер.
«Что касается женской сборной, то они стараются и делают всё, что могут, но проблема в том, что у них нет лидера. Когда у вас есть топ-спортсмен, то и остальным проще за ним тянуться и прогрессировать.
Но всё равно ситуация не так плоха, как у вас любят говорить. В эстафете девушки попали на подиум, а в преследовании смотрелись неплохо. Наблюдается прогресс», — приводит слова Вольфганга Пихлера Metaratings.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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