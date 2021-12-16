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Выиграет ли Россия медали на этапе Кубка мира по биатлону во Франции?

Выиграет ли Россия медали на этапе Кубка мира по биатлону во Франции?
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В Анси (Франция) сегодня, 16 декабря, стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Предлагаем читателям спрогнозировать, сумеют ли российские спортсмены выиграть медали на этом этапе.

В нынешнем сезоне россияне завоевали три медали на этапах Кубка мира. Все они были завоёваны в эстафетах.

Программу этапа в Анси открывает женский спринт.

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