Выиграет ли Россия медали на этапе Кубка мира по биатлону во Франции?

В Анси (Франция) сегодня, 16 декабря, стартовал очередной этап Кубка мира по биатлону. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Предлагаем читателям спрогнозировать, сумеют ли российские спортсмены выиграть медали на этом этапе.



В нынешнем сезоне россияне завоевали три медали на этапах Кубка мира. Все они были завоёваны в эстафетах.



Программу этапа в Анси открывает женский спринт.