Кристина Резцова: мамуля, надеюсь, ты сегодня порадовалась

Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итог выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Резцова с одним промахом на «лёжке» занимает пятое место после финиша половины участниц.

«В первую очередь хочу поздравить маму с днём рождения. Мамуля, я надеюсь, ты сегодня порадовалась. Не задумывалась сегодня о местах, но, как говорится: step by step. Мы же на Олимпиаду идём выигрывать! Очень рада, что сегодня доработала «стойку», потому что было достаточно тяжело. Я вчера себя не очень хорошо чувствовала. На сегодняшний день это отличный результат», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Маме Кристины, трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, сегодня исполняется 57 лет.