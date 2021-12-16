Кристина Резцова: мамуля, надеюсь, ты сегодня порадовалась
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Российская биатлонистка Кристина Резцова подвела итог выступления в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).
Резцова с одним промахом на «лёжке» занимает пятое место после финиша половины участниц.
«В первую очередь хочу поздравить маму с днём рождения. Мамуля, я надеюсь, ты сегодня порадовалась. Не задумывалась сегодня о местах, но, как говорится: step by step. Мы же на Олимпиаду идём выигрывать! Очень рада, что сегодня доработала «стойку», потому что было достаточно тяжело. Я вчера себя не очень хорошо чувствовала. На сегодняшний день это отличный результат», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
Маме Кристины, трёхкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой, сегодня исполняется 57 лет.
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