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Норвежская биатлонистка Рёйселанд одержала третью победу в семи гонках сезона Кубка мира

Норвежская биатлонистка Рёйселанд одержала третью победу в семи гонках сезона Кубка мира
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Норвежская биатлонистка Мартё Рёйселанд в третий раз в текущем сезоне завоевала золотую медаль в личных гонках на этапах Кубка мира.

Напомним, сегодня, 16 декабря, Рёйселанд стала первой в спринте на этапе Кубка мира в Анси. Ранее она одержала победу в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), а также завоевала золото, выиграв гонку преследования на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Отметим, что для Рёйселанд победа в спринте стала второй подряд в личных гонках текущего сезона, а также 3-й победой за последние 4 личные гонки на этапах Кубка мира.

В сегодняшнем спринте второе место осталось за Анаис Бескон из Франции, тройку сильнейших замкнула представительница Швеции Эльвира Эберг.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она заняла пятое место, допустив один промах.

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