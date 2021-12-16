Валерия Васнецова: недовольна последним выстрелом на «стойке». Очень обидно, зла на себя

Российская биатлонистка Валерия Васнецова подвела итог выступления в спринтерской гонке с двумя огневыми рубежами на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

Васнецова с одним промахом заняла 24-е место, уступив победительнице, норвежской биатлонистке Марте Рёйселанд, более минуты. Васнецова показала пятый результат из шести спортсменок российской команды.

«Недовольна последним выстрелом на «стойке». Очень обидно, зла на себя. Не могу сказать, что ходом чувствовала себя хорошо. Но в целом рада, что сегодня повыше в финишном протоколе. Это моя ошибка, и я не могу никак с ней пока справиться. В субботу буду очень стараться, чтобы получить ещё одну гонку в 2021 году», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

При удачном выступлении в гонке преследования, которая пройдёт в субботу, 18 декабря, Васнецова может отобраться в масс-старт, который также пройдёт на этапе Кубка мира в Анси.