Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Эльвира Эберг обошла Динару Алимбекову

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, обошла в общем зачёте представительницу Беларуси Динару Алимбекову и заняла вторую строчку. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, идёт 12-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 379.

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 327.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 305.

4. Анна Сола (Беларусь) — 291.

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 289.

6. Ханна Эберг (Швеция) — 287.

7. Анаис Бескон (Франция) — 250.

8. Денизе Херрман (Германия) — 224.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 209.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 202...

12. Кристина Резцова (Россия) — 186...

14. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 168...

25. Светлана Миронова (Россия) — 118...

29. Ирина Казакевич (Россия) — 100…

42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…

66. Лариса Куклина (Россия) — 18.