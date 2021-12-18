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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 4-й этап, Анси, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Эльвира Эберг обошла Динару Алимбекову
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг, выигравшая гонку преследования на этапе Кубка мира в Анси, обошла в общем зачёте представительницу Беларуси Динару Алимбекову и заняла вторую строчку. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, идёт 12-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 379.
2. Эльвира Эберг (Швеция) — 327.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 305.
4. Анна Сола (Беларусь) — 291.
5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 289.
6. Ханна Эберг (Швеция) — 287.
7. Анаис Бескон (Франция) — 250.
8. Денизе Херрман (Германия) — 224.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 209.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 202...
12. Кристина Резцова (Россия) — 186...
14. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 168...
25. Светлана Миронова (Россия) — 118...
29. Ирина Казакевич (Россия) — 100…
42. Валерия Васнецова (Россия) — 45…
66. Лариса Куклина (Россия) — 18.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
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